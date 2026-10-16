Скільки коштує провести газ до будинку в селі: названо суму

Вартість залежить від технічних параметрів підключення газу.

Оскільки зима наближається, час подумати про комфорт і тепло вдома. Ні для кого не секрет, що саме природний газ є одним із найпопулярніших і найефективніших джерел опалення у приватних будинках. Конкурент дізнався, скільки вартує під'єднати газ до будинку.

Видання розповіло, що працівники Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" на їхній інформаційний запит не надали вичерпної відповіді щодо вартості проведення газу до будинку.

Вони зазначили, що вартість залежить від технічних параметрів підключення:

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"Вартість приєднання до газорозподільної системи затверджується щороку НКРЕКП і безпосередньо залежить від технічних параметрів підключення: типу приєднання (стандартне чи нестандартне), географічного розташування об'єкта та потужності лічильника".

Тому журналісти звернулися до мешканки Луцької громади, яка якраз займається підключенням газу до свого будинку, щоб дізнатися, в яку суму ця процедура обійдеться.

"Нещодавно я звернулась до консультантів Волинської філії "Газорозподільні мережі", аби дізнатися про ціну підведення газу до хати. Мені нарахували так: приблизно 80 тисяч гривень коштує сам процес газовиків, але на момент, коли вони прийдуть підключати, має бути вже газовий котел, який вартує 30-40 тисяч гривень. От і виходить, 120 тисяч гривень загалом", - поділилася мешканка села Прилуцьке Оксана В.

На її думку, краще починати цей процес десь на початку весни, щоб до холодів встигнути провести газ.

Газ в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 12 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті, ніхто не постраждав. Вказується, що через російську атаку було пошкоджено критичне обладнання. Фахівці працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті.

Також ми писали, що міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Шмигаль пояснив, що для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Окрім цього, будуть збережені пільгові тарифи для підприємств теплопостачання. Він наголосив, що це рішення дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, надійність функціонування ринку і стабільність роботи теплових об’єктів та енергосистеми України загалом.

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