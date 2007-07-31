Найкрасивіше тіло на київському пляжі
11:20, 31 липня 2007
Разное
6495
Ліфчики – зло. Деякі українські чоловіки – прихильники мілітарі-стайл. Кореспонденти УНІАН пройшлися київським Гідропарком у пошуках найкрасивішого жіночого і чоловічого тіла...
Ліфчики – зло. Деякі українські чоловіки – прихильники мілітарі-стайл. Кореспондент і кореспондентка УНІАН пройшлися київським Гідропарком у пошуках найкрасивішого жіночого і чоловічого тіла... Природно, жінок фотографував він, чоловіків – вона.
|Катя, просто студентка. Коментарі зайві
|Юля – адміністратор в перукарні. Помітно?
|Олена і Даша тільки що стали студентками
|Ліфчики – зло
|Ну, ви зрозуміли: Валера – дизайнер
|Катя продає пиво і дарує радість
Антон Зікора, Ксеня Лесів
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter