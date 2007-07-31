Найкрасивіше тіло на київському пляжі

Ліфчики – зло. Деякі українські чоловіки – прихильники мілітарі-стайл. Кореспонденти УНІАН пройшлися київським Гідропарком у пошуках найкрасивішого жіночого і чоловічого тіла...

Ліфчики – зло. Деякі українські чоловіки – прихильники мілітарі-стайл. Кореспондент і кореспондентка УНІАН пройшлися київським Гідропарком у пошуках найкрасивішого жіночого і чоловічого тіла... Природно, жінок фотографував він, чоловіків – вона. Антон Зікора, Ксеня Лесів

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