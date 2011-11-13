З п'яти осіб у машині живий залишився один

У Миколаївській області в дорожньо-транспортній пригоді 4 особи загинули і 1 – постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 12 листопада о 23.30 поблизу селища Доманівка на автошляху Первомайськ-Олександрівка.

Водій легкового автомобіля „Москвич-412” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Миколаївській області.