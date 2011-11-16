Туреччина погрожує Сирії вимкнути світло

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиз (Taner Yildiz) пригрозив Сирії відключити електрику, якщо в країні не припиниться кровопролиття, повідомляє CNN.



За даними Associated Press, Йилдиз також оголосив, що Туреччина тимчасово відкладає плани щодо спільної розробки з Сирією нафтоносних родовищ.



Утім, як зазначає Reuters, відімкнення електрики Сирії навряд чи істотно позначиться на енергозабезпеченості країни. Крім власних електростанцій, Сирія отримує енергію з сусідніх Йорданії і Лівану.



З різкою критикою сирійського керівництва у вівторок, 15 листопада, також виступив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Зокрема, він заявив, що Сирія перебуває у вкрай хиткому стаовищі, і засудив напад сирійських демонстрантів на посольство Туреччини в Дамаску 12 листопада. Гнів проурядових демонстрантів викликало те, що Туреччина підтримала рішення Ліги арабських держав тимчасово призупинити членство Сирії в організації у зв'язку з безперервним насильством в країні.



За інформацією Reuters, міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу у вівторок заявив журналістам, що якщо режим сирійського президента Башара Асада не припинить збройне придушення демонстрацій в країні, Анкара готова ввести відносно Дамаска пакет санкцій.



Раніше ряд санкцій до Сирії ввели США і ЄС, нагадує Лента.ру. Як стало відомо 14 листопада, в якості чергового заходу впливу на Асада міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили закрити доступ Сирії до рахунків в Європейському інвестиційному банку. Крім того, ЄС доповнив список сирійців, рахунки яких в банках на території співдружності будуть заблоковані і яким заборонено в'їзд на територію Євросоюзу. Загалом "чорний список" склали 74 високопоставлених прихильника Асада.



Народні заворушення жорстоко придушуються владою, вони тривають у Сирії з кінця березня 2011 року. В цілому, за оцінками ООН, в зіткненнях прихильників і противників Башара Асада загинули близько 3500 осіб. За останніми даними, близько 70 людей загинули 15 листопада в результаті зіткнень в провінції Дараа.