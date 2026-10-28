Буданов прокоментував повідомленні про нібито суперечку з Віткоффом

Він назвав це інформаційними атаками на переговорний процес.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов спростував повідомлення ЗМІ про те, що в нього сталася суперечка зі американським спецпредставником Стівом Віткоффом.

"Інформація не відповідає дійсності, такого просто не було", - заявив Буданов у коментарі РБК-Україна.

Він назвав це інформаційними атаками на переговорний процес.

Відео дня

"Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам'ятати про нашу ключову мету - стійкий мир для України. Робимо все для цього", - заявив керівник Офісу президента.

Повідомлення про суперечку Буданова і Віткоффа

Як повідомляв УНІАН, вочра французьке видання Le Monde з посиланням на джерела повідомило, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів 9 жовтня запропонував відновити транзит російських енергоресурсів до Європи через Україну.

Віткофф переконував, що така схема могла б принести Україні доходи від транзиту, а європейським споживачам – допомогти знизити витрати на енергоносії.

Ідея американських представників викликала різку реакцію керівника Офісу президента України Кирила Буданова. За інформацією Le Monde, він був обурений пропозицією, яка, на його думку, фактично могла поставити Київ у залежність від Москви.

"Кирило Буданов ледве стримує гнів", - написало видання про стан українського посадовця.

Вас також можуть зацікавити новини: