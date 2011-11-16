П’яний водій іномарки протаранив маршрутку

У Харкові п’яний водій іномарки протаранив маршрутний автобус.

Як повідомили кореспондента УНІАН у міському відділі ДАІ, зіткнення автомобіля Volkswagen та маршрутного автобуса «Богдан» сталося 15 листопада близько 11.30 на розі вулиць Жовтневої революції та Рибасовської.

Водій автомобіля Volkswagen, не виконавши вимогу дорожнього знаку «Поступися дорогу», допустив зіткнення з автобусом. У ДАІ повідомили, що водій іномарки, чоловік 1986 року народження, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його із закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною обличчя, забиттями госпіталізовано до лікарні.

В автобусі, що обслуговував маршрут № 279, на момент ДТП пасажирів не було. Водій, чоловік 1973 року народження, не постраждав.