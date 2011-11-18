Зони вільної торгівлі - чим більше, тим краще

Місяць тому - 18 жовтня 2011 прем'єр-міністр України Микола Азаров підписав Угоду про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД. На наступний день - 19 жовтня 2011 року перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв та єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт під час 18-го раунду переговорів Україна - ЄС узгодили всі ключові параметри Угоди щодо створення поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі (позначається для стислості ЗВТ +).

Події у сфері зняття торгових обмежень на західному і східному зовнішньоекономічному напрямку розвивалися настільки стрімко, що тільки екс-президент Віктор Ющенко встиг сісти в калюжу зі своєю заявою. Вранці 19 жовтня він заявив про те, що «вчорашні договори (Угода по ЗВТ з СНД - авт.) закрили нашу інтеграцію в сфері торговельної політики до Європейського Союзу. На одній території двох зон вільної торгівлі бути не може».

Ближче до вечорі 19 жовтня єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт публічно заявив, що ЗВТ України з СНД ніяк не суперечить ЗВТ з ЄС, і він «не бачить у цьому ніяких проблем». Крім того, пан де Гухт нагадав, що «країни СНД вже співпрацюють в зоні вільної торгівлі, і зараз вони оновили цей договір».

Тим не менш, незважаючи на цілком чіткі відповіді з боку ЄС, деякі вітчизняні політики, експерти та журналісти, прихильні європейському вибору більше, ніж Герман ван Ромпей, Мануель Дурран Баррозу і Єжи Бузек разом узяті, продовжують мусувати тему альтернативності ЗВТ з СНД і ЗВТ з ЄС.

Тому, мабуть, є сенс почати з теорії. Зона вільної торгівлі (ЗВТ) - це тип міжнародної інтеграції, при якому в країнах-учасниках скасовуються митні збори, податки і збори, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі відповідно до міжнародного договору (угоди). Між країнами-учасницями зберігаються митні кордони і пости, які контролюють походження товарів, що перетинають їхні державні кордони. А тепер - найважливіше: за кожною країною-учасницею зберігається право на самостійне і незалежне визначення режиму торгівлі по відношенню до третіх країн.

Таким чином, режим ЗВТ ніяк не регулює і не обмежує режими торгівлі країн-учасниць поза даною ЗВТ. З цього випливає, що держава може складатися відразу в декількох ЗВТ.

Наприклад, Мексика, будучи членом Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA - США, Канада, Мексика), також має договори про вільну торгівлю з багатьма країнами Латинської Америки, Ізраїлем і, нарешті, Європейським Союзом.

А, наприклад, ЗВТ СНД існує з 15 квітня 1994 року. У цей день президенти 11 країн СНД (крім Туркменістану) підписали Угоду про Зону вільної торгівлі. Верховна Рада України ратифікувала її в 1999 році. І тому 18 жовтня ц.р. відбувся не вступ України в ЗВТ СНД, а оновлення Угоди, на що і вказав єврокомісар де Гухт. Саме тому перед ратифікацією нової Угоди про ЗВТ СНД український парламент повинен денонсувати стару.

При цьому Україна має давні угоди про вільну торгівлю з усіма країнами СНД, а також Грузією (перша таке Угода була підписана 17 грудня 1992 року з Білоруссю, остання - 13 листопада 2003 року з Молдовою).

Що ж стосується європейського напряму, то з 24 червня 2010 року Україна підписала Угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі в складі Норвегії, Швейцарії, Ліхтенштейну та Ісландії.

Необхідно відзначити, що режим вільної торгівлі між двома країнами є окремим випадком ЗВТ - при мінімальній кількості учасників. З іншого боку, глобальним варіантом ЗВТ є Всесвітня організація торгівлі (СОТ).

В цілому ж переговори про режим вільної торгівлі ведуться офіційним Києвом виходячи виключно з економічної вигоди, без всяких прив'язок до горезвісних геополітичних векторів. На сьогоднішній день такі переговори проводяться з Сербією і Чорногорією (Південна Європа), Сирією та Ізраїлем (Близький Схід), Марокко (Північна Африка), Канадою (Північна Америка). На стадії «вивчення доцільності» перебуває процес з В'єтнамом і Сінгапуром (Південно-Східна Азія), Туреччиною (Близький Схід), а також організацією МЕРКОСУР (Загальний ринок країн Південної Америки).

Як то кажуть, - нічого особистого або геополітичного. Тільки бізнес ...

Дмитро Джангіров