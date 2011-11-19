У центрі Києва вибухнув джип
12:16, 19 листопада 2011Разное
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Належить підприємцю
Сьогодні вранці у центрі Києва в підземному паркінгу житлового будинку вибухнув автомобіль "Міцубиши Паджеро спорт", який належить одному із столичних підприємців.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в м.Києві, інцидент трапився близько 9.00 у новобудові по вул. Тургенєва.
За попередніми даними, вибух стався у багажному відділенні джипу. Як зазначили в столичному главку, серед людей постраждалих немає, припарковані поруч автомобілі також не ушкоджені. Наразі на місці пригоди працюють співробітники вибухотехнічної служби, які мають встановити, що стало причиною вибуху.
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