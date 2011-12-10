Двоє безробітних здали на брухт залізницю

На Херсонщині двоє безробітних розібрали і здали в пункт прийому металобрухту частину місцевої залізниці, створивши загрозу безпеці руху поїздів.

Як повідомили УНІАН у МВС, інформація про випадок вандалізму надійшла до чергової частини лінійного відділку на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці.

«При обході колії на ст. Біла Криниця (Херсонська область) майстер ПД-2 виявив відсутність контррейки стрілочного переводу, а також 24 клемних і заставних гвинтів, кількох накладок, що могло загрожувати безпеці руху поїздів», - йдеться в повідомленні.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події "по гарячих слідах" затримала двох підозрюваних, жителів Великоолександрівського району Херсонської області – 24-річного М. і 19-річного В. Обидва непрацюючі, раніше судимі за крадіжки, а старший – ще й за грабіж. На момент скоєння злочину місцевою міліцією стосовно цих молодих людей вже було порушено кримінальну справу за крадіжку: у старенької місцевої жительки вони вкрали мішок волоських горіхів, слідство у цій справі ще триває.

«Повертаючись з допиту за обставинами цієї крадіжки (мішка горіхів - УНІАН), хлопці перетинали залізничні колії і побачили, що дечим тут можна «поживитися». Озброївшись інструментом, у вечірній час, вони демонтували деталі верхньої будови колії загальною вагою понад 350 кг, чим завдали збитків залізниці на суму 9,5 тис. грн. Хлопці вже встигли продати вкрадене за 200 грн. 60-річному місцевому жителю, який добровільно все видав міліції», – повідомили в МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» і ч. 1 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» Кримінального кодексу України. Триває слідство.