Контрафактні автозапчастини продавалися під відомими марками
00:20, 12 грудня 2011Разное
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Повідомляє харківське УМВС
У Харкові викрито підприємця, якій продавав контрафактні автозапчастини з використанням логотипів відомих торгівельних марок.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, під час обшуку у правопорушника було вилучено аналогічної продукції на суму понад 800 тис. гривень.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.
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