Контрафактні автозапчастини продавалися під відомими марками

У Харкові викрито підприємця, якій продавав контрафактні автозапчастини з використанням логотипів відомих торгівельних марок.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, під час обшуку у правопорушника було вилучено аналогічної продукції на суму понад 800 тис. гривень.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.