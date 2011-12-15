Науковці стежать за космічною катастрофою

02:01, 15 грудня 2011
Разное
2970 0

До загибелі хмари залишилося два роки

Астрономивиявиливцентрі нашоїгалактикигігантськугазову хмару, що обертаєтьсязаспіраллюнавколомасивноїчорноїдіри,повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнастаттю вжурналіNature.

Науковці пишуть, що швидкістьобертанняхмаринезміннозбільшуєтьсявнаслідок впливужахливої​​гравітації,і впершевони маютьшанспобачити,як космічнийоб'єкт будерозірванийначастиниі поглиненийчорною дірою.

Газовахмаразараз за 40мільйонівкілометріввід чорноїдіри і,за оцінкамиастрономів, загинеменшніжчерездва роки.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter