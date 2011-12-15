Науковці стежать за космічною катастрофою
02:01, 15 грудня 2011Разное
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До загибелі хмари залишилося два роки
Астрономивиявиливцентрі нашоїгалактикигігантськугазову хмару, що обертаєтьсязаспіраллюнавколомасивноїчорноїдіри,повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямнастаттю вжурналіNature.
Науковці пишуть, що швидкістьобертанняхмаринезміннозбільшуєтьсявнаслідок впливужахливоїгравітації,і впершевони маютьшанспобачити,як космічнийоб'єкт будерозірванийначастиниі поглиненийчорною дірою.
Газовахмаразараз за 40мільйонівкілометріввід чорноїдіри і,за оцінкамиастрономів, загинеменшніжчерездва роки.
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