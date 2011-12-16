А покажіть аналізи Чечетова всім-всім-всім!

Оприлюднення відео з Юлією Тимошенко на ліжку в палаті медсанчастини Лук’яновського СІЗО яскраво окреслило лице нинішньої влади.

Сита, самовдоволена й самозакохана фізіономія під яскравим світлом телевізійних софітів віщує на всю країну про те, як комфортно і хороше сидиться “Юлі” “на Лук’яні” (вони так і пишуть скрізь у своїх газетах, наче це якась дівчинка, а не політик, за якого проголосувала половина виборців країни, натомість, зауважте, ніколи й ніде не пишуть “Вітя”, коли йдеться про її опонента на виборах).

“Дивіться відео, кажуть вони – ці чечетови, колесниченки чи піховшики, у неї ж там і плазма, і душ з гідромасажем, і ваза з фруктами на столі. О, якби так інші, пересічні в’язні чи затримані могли сидіти…”

Звісно, при цьому вони “скромно” опускають той факт, що Тимошенко перевели до цієї “чудової” палати напередодні візиту до неї гостя з Європи, єврокомісара Фюле. Очевидно, так просто “збіглося”, тож на біса акцентувати на цьому увагу. Той же єврокомісар після відвідин Тимошенко теж, напевне, подумав собі: таки комфортно сидіти в Україні! Йому ж на таких “дрібничках”, як те, коли саме переселили Тимошенко до “зразково-показової” камери №260, ніхто не акцентував увагу.

Але ще важливіше інше питання.

Коли цих “золотих солов’їв” влади, цих чечетопіховшиків запитують: а як ви взагалі ставитесь до того, що хвору жінку, яка лежить у ліжку, неначе якусь тваринку в зоопарку, знімають на відео, а потім тиражують це відео на “дуже незаангажованих” телеканалах та в Інтернеті, вони “щиро” так дивуються: ми тут при чому… Звідки нам знати, як те відео потрапило в “ящик”?

Ось тут воно, все лицемірство режиму, виразно відкривається з-під телевізійного гриму.

Бо це ж вони після приходу до влади на всі заставки, в усіх телеефірах радісно хвалились народу: нарешті після “хаосу та бардаку”, що їх культивували “помаранчеві”, ми відновили владу в країні. Тепер, мовляв, є чітка вертикаль тієї самої влади, тепер у країні процвітає дисципліна, чітко відомо, хто за що відповідає і кого й за що питати.

І що ж виходить тепер?

На об’єкті, який перебуває під цілодобовим контролем, знімається відео, яке ніколи за жодних обставин у цивілізованій країні не може зніматися, потім воно успішно “зливається” у ЗМІ, а крайніх нема? Спочатку взагалі всі відхрещуються від нього. СБУ каже: а ми тут при чому… Пенітенціарна система мовчить. Потім ця сама система зізнається: так, знімали, бо треба було. А хто і як його “злив” – це не до нас. А до кого тоді? До Пушкіна? До Путіна з Медвєдєвим? До Джуліана Ассанжа?

Якщо ви так вихваляєтеся своєю “вертикаллю”, дисципліною та відповідальністю, хто тоді відповість за цей варварський “відеосеанс”? Ви чули, щоб полетіли голови начальника СІЗО, керівника тієї самої пенітенціарної системи, міністра внутрішніх справ?

І ми не чули. І переконані, що не почуємо. Де були ті голови, там і залишаться. Перевірено.

Зокрема, чудово перевірено іншою яскравою ситуацією – з тим же парканом біля Верховної Ради. Дійшло до анекдоту – як вони “спихали” одне на одного спорудження того паркану! ВР спихала на столичну адміністрацію, столична адміністрація на комунальників і так далі. Просто цирк і балаган.

Ось така виходить картинка.

Коли треба кого посадити чи звести потішний паркан, аби відвертати народну увагу від пенсійної реформи чи протестів чорнобильців телевізійними сюжетами про ламанням паркану біля Ради, та сама “ефективна вертикаль влади” тут як тут. Звечора паркана нема, а вранці вже є. Хто це зробив? А фіг його зна. Литвин отими своїми довірливими оченятами лупає: я тут при чому? Попов супиться: чого ви причепилися, звідки я знаю…

Так само ходить оператор з телекамерою разом з ситими молодиками по тюремній палаті, заглядає з камерою в унітази, після чого вся країна все це дивиться на “голубих телеекранах”. А як воно на ті телеекрани потрапило? А фіг його зна…

Які почуття у вас можуть бути до такої “щирої” влади? Чого їй можна побажати після цього? Аби про болячки стовпів цієї влади, коли вони відійдуть від справ, розповіли всій країні? Аби показали рентгени їхніх внутрішніх органів чи “розписали” аналіз сечі?

Бридко.

Нехай та сеча залишиться з ними…

Володимир Бондар