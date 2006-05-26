Arcelor оголосив про злиття з ”Северсталью”

Другий у світі за величиною виробник сталі Arcelor SA оголосив про злиття з найбільшим у Росії виробником сталі ВАТ "Северсталь". Таку заяву розповсюдило сьогодні керівництво Arcelor. Злиття Arcelor і "Северстали" дасть змогу створити найбільшу в світі компанію з виробництва сталі. Arcelor і "Северсталью" пов`язують достатньо тісні відносини. Між компаніями укладено угоду про технічну підтримку та технології, в рамках якого проходять регулярні засідання фахівців. У 2004-2006 рр. компанії неодноразово оголошували про спільні проекти. У 2004 р. "Северсталь-груп" і Arcelor спільно брали участь в конкурсі з продажу 93,02% українського ВАТ "Криворіжсталь". У тому ж році "Северсталь-метиз" викупило у Arcelor завод з виробництва спеццвяхів для технічних пістолетів. У 2005 р. Arcelor і "Северсталь" запустили спільне підприємство "ТА Корд" з випуску металокорду. У 2005 р. Arcelor придбала сталеливарний завод у Польщі, який входить до Lucchini S.p.A., 62% акцій якої незадовго перед тим придбала "Северсталь". Експерти не виключають того, що Arcelor брав участь і у фінансуванні операції між Lucchini і "Северсталью" на умовах подальшої передачі йому комбінату у Варшаві.

РосБізнесКонсалтинг