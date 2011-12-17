Кличко трішки заплутався в історії боротьби за незалежність України

Журналіст Володимир Познер в ефірі Першого каналу російського телебачення ледь не «нокаутував» Віталія Кличка запитанням: чи потрібно прирівнювати ветеранів УПА за пільгами до ветеранів Великої Вітчизняної війни?

Під кінець інтерв’ю, яке відбулося 12 грудня, десь на 37 хвилині, він вирішив довідатисяпро особисте ставлення Кличка до українських повстанців. У результаті молодий політик своїми відповідями спричинив в Україні невеличкий скандал, суть якого зводиться до того, що він нібито не підтримує вояків УПА. Саме така інформація була розтиражовананаступного дня. Віталій Володимирович мусив навіть на своїй сторінці у Facebook писати, що його слова перекрутили, об’єднавши в одне ціле відповіді на два різних запитання, та заявити про свою повагу до ветеранів УПА. Відповіді справді некоректно об’єднали, але спричинено це було його нечіткими висловлюваннями, які можна трактувати по-різному, тому в ЗМІ й з’явилися статті з заголовками: «Кличко назвав вояків УПА «фашистами» і «нацистами»?

Запитань про українських повстанців було декілька. Відповідаючи на перше, яке стосувалося пільг, Кличко почав говорити про необхідність об’єднання українського суспільства, тому питання, які його розколюють, бажано не порушувати на державному рівні, щоб не посилювати напругу, бо в суспільстві воно оцінюється неоднозначно. Не погодитися з цим важко. От тільки Познер хотів чіткої відповіді, тому почав «дотискати» свого співрозмовника, а як, мовляв, особисто він оцінює УПА? Відповідь про те, що тільки історія дасть об’єктивну оцінку діям українських повстанців і що не варто копирсатися в минулому, журналіста явно не задовольнила. Провівши аналогію з викладанням історії в Німеччині Познер запитав: «Чому не варто копирсатися в минулому?» Віталій аргументовано відповів: «Знаєте, чому? Тому що велика частина людей каже, що УПА – вони також боролися один період часу і проти фашизму, боролися також і з Червоною армією, вони нібито боролися, відстоюючи інтереси України».

І тут Познер, наче чекаючи такої відповіді, провів тонку аналогію й задав уточнююче запитання: «Як у Прибалтиці деякі латиші, естонці і так далі були в СС і боролися, кажуть, за незалежність Латвії і Естонії. Але вони були в осудженій організації – СС». У питанні очевидний натяк на належність УПА до есесівців, але Кличко (явно не уточнивши напередодні свого інтерв’ю, що українські повстанці боролися за незалежність не в підрозділах СС) заявив, що засуджує всіх людей, котрі надівали на себе есесівську форму.

Звідси, мабуть, і така інтерпретація його слів в українських ЗМІ.

Особисто для мене незрозумілою залишилася позиція Кличка, він так і не відповів Познеру щодо статусу упівських ветеранів, почав ухилитися від відповіді на незручне запитання. Проте не розрахував, із ким має справу. Досвідчений телеведучий Познер дотримувався лінії – отримати конкретну, бажано потрібну для нього відповідь, чого й досягнув. Не секрет, що російський уряд має чітку позицію щодо УПА, для них вони люди, котрі воювали на стороні німців проти власного народу (читай росіян), а отже – зрадники, нацисти, есесівці. Відповідна пропаганда постійно лунає в російських ЗМІ. Причому до УПА чи бандерівців, у їхньому розумінні належали й солдати дивізії СС «Галичина», батальйону «Нахтігаль», «Поліської січі» Бульби-Боровця, розрізняти їх вони не годні. З цим нічого не поробиш, ідеологія у них нині така.

На жаль, в Україні на державному рівні з цього питання немає єдиної позиції, вона у нас змінюється зі зміною влади.

Аби в майбутньому українські політики не потрапляли в такі неоднозначні ситуації на російських телеканалах, якщо вже вважають за потрібне на них “світитися”, повинні мати власну позицію з таких питань, і головне – знати бодай елементарне з історії тих періодів, які так дратують РФ.

Володимир Гінда, історик