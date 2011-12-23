«Не-Тургенєв». Про матерів і про діточок

Цікаво, що скажуть вчені, авантюрна жилка генами передається?

Як розповів журналіст Олександр Чаленко, з 19 грудня 2011 року Євгенія Карр - вже не «Карр», а Євгенія Тимошенко. Що сходила дочка Юлі в Дніпропетровську в ЗАГС, і змінила прізвище з «Карр», за чоловіком, на дівоче - «Тимошенко».

Поставимося до цього з розумінням. Красива молода жінка, все життя попереду, це її справа. Мало які у людей причини? Ось, пам`ятаю, на початку 2000-х років мешкала в Запоріжжі така собі Олена Солод, яка намагалася змінити ім`я на «Усама бен Ладен»...

А можна ж і з’ясувати. Чому «Жужа» вирішила змінювати прізвище, і чому саме зараз?

Може мають рацію ті, хто каже, що задумали Женя Тимошенко-Карр і її чоловік розлучитися? Не знаю, це їхня особиста справа, чужа сімейне життя, як відомо, - темний ліс. Чи правда, що це «сімейне життя» різко стала «публічним», коли зять екс-прем`єра в запалі виступу перед патріархальними мешканцями в скромному обласному центрі зняв куртку і майку, оголивши «наколоті черепи», від чого місцеві консервативні бабусі почали хреститися і розбіглися з переляку?

Ні, думаю, є серйозніша причина, ніж та, щоб не витрачатися на жадібних адвокатів, які, якщо шлюборозлучний процес Тимошенко-Карр таки відбудеться, «роздягнуть» її крутіше невідомих інспекторів, які безсовісно наїжджають на родинний ресторан, про що розказує сама Женя.

Ви собі уявляєте, щоб перший номер списку «БЮТ-Батьківщини» на наступних виборах носила немилозвучне в російській і українській мовах прізвище «Карр»? Це щоб потім говорили, що поразку «накаркали»?

У понеділок, 19 грудня 2011 року, зранку з`явилося повідомлення про те, що «Євгенія ... у разі необхідності очолить список" Батьківщини "на парламентських виборах». Посилалися при цьому на австрійське видання "Die Krone". «Корона» ця «провисіла» півдня. 19 грудня 2011 року по обіді Євгенія, перебуваючи в Дніпропетровську, спростовує інформацію про політичні плани. 20 грудня знову говорить про «домисли, які подаються під виглядом сенсацій».

Як це благородно звучить: «у разі необхідності»... Для кого настала ця «необхідність»? Чи не для Жені?

Зондаж громадської думки відбувся ще 10 грудня 2011 року, коли директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, яка симпатизує «постпомаранчевим», сказала, що дочка Тимошенко не повинна йти в політику. А ви кажете, що дим без вогню буває...

Євгенія Тимошенко-Карр примудрилася принести враження гротеску в українську політику, яка і так в цілому весела. За іронією долі вона - перше «дитя», хто проривається у політику на плечах батьків саме першим номером. Тарас Чорновіл хоч себе поки в президенти не висував. І Рома Ландік поки відбивається від слідчих, а не від виборців.

Взагалі-то династичне престолонаслідування, нехай, навіть якщо престол-то всього-навсього БЮТ, це, м`яко кажучи, не зовсім європейська традиція. Скоріше, азіатська. Ось у Північній Кореї лідер змінився, світ не шокований. На Арабському Сході є така традиція. Але в Україні?

І потім, у Олександра Турчинова є свій син, Кирило. Він-то чим за Женю гірший? А, я згадав, йому тільки 19 років, він в депутати ще не може йти, тільки за пивом. А син Юрія Луценка - може, йому вже 22.

Тільки не подумайте, що я агітую за династичний шлюб Тимошенко-Турчинова-Луценко. Тільки цього в нашому політичному театрі абсурду не вистачало. Дітки вже дорослі, розберуться без нашої з вами допомоги.

До речі, дітки ще ті. Кажуть, не без стійкого впливу старших товаришів Женя Тимошенко поклялася, що в політику замість мами не піде, та присягнулася так, що її «покаянку» розмістили на партійному сайті БЮТ. Присягнулася то вона, але хіба змінилася? Адже прізвище при цьому назад на «Карр» не поміняла.

Далі я ось що припускаю. Сидить Олександр Турчинов, приміряє на себе лідерство в "Батьківщині" і думає, що йому робити. Сюрприз за сюрпризом. Аполітичну Ліну Костенко в партію пропонують, об`єднаний список можуть назвати: «Записки божевільного». Розуміє, що і дівчинка Женя попалася з непростими генами. І з тіткою непростою, яка в разі чого підкаже правильно. І що йому робити, якщо скаже «дитя» перед виборами: не хотіла я, життя змусило, необхідність виникла... Може, як було прийнято в середньовіччі, опікуном-регентом при Жені влаштуватися... Забув Олександр Турчинов, як перед останніми мерськими виборами в Києві Тимошенко-мама агітувала за нього самого словами - «Турчинов - краще, що у мене є». І це при живій доньці та чоловікові, на секундочку. І думає Турчинов, як йому пощастило, що хоч чоловік Тимошенко Олександр - єдиний, виходить, кому прізвище хоч міняти не треба, не вирішив влаштуватися в блок своєї дружини під одним з перших номерів.

В`ячеслав Піховшек