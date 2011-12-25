Уламок супутника пробив дах будинку в Сибіру

Адміністрація Ординського району Новосибірська виділила будівельні матеріали для відновлення даху мешканцеві села Вогайцева Андрію Криворученку, на чий будинок минулої п'ятниці впав уламок супутника "Меридіан". Як передає радіо "Маяк", А.Криворученко вже полагодив дах.

Космічний апарат був запущений 23 грудня з космодрому Плесецьк, нагадує РосБізнесКонсалтинг, але через поламки ракети-носія не був виведений на розрахункову орбіту, і його уламки впали на Землю, зокрема, на будинок А. Криворученка. Один з уламків пробив дах, ще два металеві предмети, схожі на газові балони, впали в районі сіл Велике Микільське і Чекман Чулимського району Новосибірської області.



У МНС РФ повідомляють, що районі падіння уламків супутника слідів радіаційного або хімічного зараження місцевості не виявлено.



"Меридіан" був космічним апаратом подвійного призначення, він мав забезпечити зв'язок морських суден і літаків льодової розвідки в районі Північного морського шляху з береговими наземними станціями і розширити мережі супутникового зв'язку в північних районах Сибіру і Далекого Сходу.