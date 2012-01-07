У Києві Деу-Ланос врізався в електроопору

У Києві загинув водій автомобіля «Деу-Ланос», врізавшись в електроопору.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 6 січня, на Броварському проспекті.

Попередньо встановлено, що автомобіль «Деу Ланос», за кермом якого знаходився 42-річний киянин, рухався з боку міста Бровари у напрямку Києва. Не впоравшись з керуванням, водій врізався в електроопору. Від удару авто переткнуло розділяючий газон та виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з автомобілем «Тойота Королла». Далі «Ланос» знову врізався в електроопору та вилетів у кювет.

Водій «Ланоса» загинув на місці пригоди, а його пасажирка отримала тяжкі травми (закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини) та була госпіталізована до лікарні. Водій та пасажир «Тойоти» травм не отримали.

Як зазначають в ДАІ, найбільш вірогідною причиною ДТП могло бути перевищення швидкості.