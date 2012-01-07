Найвідоміший мандрівник світу любить львівську каву

8-10 січня Львів відвідає британець Фред ФІНН - найвідоміший мандрівник у світі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Ф.ФІНН у 1983 році був занесений до Книги рекордів Гіннеса як «пасажир, який подолав найбільшу кількість кілометрів». Британець подолав 24 млн. км, побував у 139 країнах.

Ф.ФІНН одружився з українкою і оселився в Комсомольську Полтавської області. Він є другом Євро-2012 і послом «Міжнародних авіаліній України».

Британець 718 разів літав надзвуковим літаком «Конкорд», в тому числі перший і останній рейси лайнера.

Як зазначили в прес-службі, „Фред ФІНН уже бував у Львові і наше місто для нього є одним із найулюбленіших місць в Україні. Він вважає, що Львів має неперевершену атмосферу і дуже любить львівську каву”.