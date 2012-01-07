Кілька автомобілів згоріли в центрі Петербурга

Найімовірніше підпал

Чотири автомобілі, припаркованінаГрецькомупроспекті вСанкт-Петербурзі, зазналисильних пошкодженьпри пожежі,повідомляєпрес-службарегіональногоГУМНС.



"Білябудинку №6 поГрецькомупроспектузгорілидва автомобілі- AudiіMercedes.Також відвогнюпостраждалище двіприпаркованів безпосереднійблизькостімашини- RenaultіKIA.Причинапожежівстановлюється", -цитуєРІА "Новости".



За данимиЗМІ, причиноюпожежі ставпідпалневідомимиавтомобіляAudi, що належавсолістовігрупи"Русскийразмер".

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