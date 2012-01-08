У Харкові чоловік упав із десятого поверху
14:57, 08 січня 2012Разное
1696 0
Помер у лікарні
У Харкові внаслідок падіння з десятого поверху багатоповерхового житлового будинку загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловік 1976 року народження випав з вікна власної квартири. Його доправили до лікарні, де постраждалий від отриманих травм помер.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter