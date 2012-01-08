У Харкові чоловік упав із десятого поверху

У Харкові внаслідок падіння з десятого поверху багатоповерхового житлового будинку загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловік 1976 року народження випав з вікна власної квартири. Його доправили до лікарні, де постраждалий від отриманих травм помер.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.