У Лас Вегасі обрали "міс Америку" (фото)

Володаркою титулу "Міс Америка" стала 23-річна мешканка Вісконсіна Лора Кеппелер (Laura Kaeppeler), повідомляє Associated Press.Ім'я переможниці конкурсу краси було оголошено увечері 14 січня в Лас-Вегасі.



Щоб виграти, учасниці мали виступити з промовою на соціальну тему, заспівати, вийти в білих бікіні і чорних вечірніх сукнях.



Перш, ніж перемогти, міс Америка переконала своїх рідних, що півтора року тюремного ув'язнення, відбуті її батьком за поштове шахрайство, можуть бути соціальної темою в конкурсі краси.



Поки її конкурентки говорили про користь молока і захист довкілля, Лора сказала, що бажає дітям, чиї батьки перебувають в ув'язненні, почуватися менш самотнім, мати підтримку і розуміння. "Таких багато, і я була однією з вас. Не це повинно стати головним у вашому житті, - сказала вона. - Я дивлюся в майбутнє і буду заохочувати інших робити так само". За оцінкою Кеппелер, у більш ніж 2 мільйонів дітей у США батьки перебувають в ув'язненні.



За перемогу в конкурсі Кеппелер отримає стипендію у розмірі 50 тисяч доларів.



Віце-міс США стала Бетті Томпсон з Оклахоми, третє місце в конкурсі зайняла представниця Нью-Йорка Кейтлін Монт. Усього в конкурсі брали участь 53 дівчини, по одній представниці кожного з 50 штатів, а також конкурсантки з Федерального округу Колумбія, Пуерто-Ріко і з Віргінських островів.

Фото Reuters