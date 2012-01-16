Автомобіль збив слідчого, який оформлював ДТП
12:23, 16 січня 2012Разное
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Інцидент стався у Чернігові
У Чернігові водій збив слідчого, який оформлював дорожньо-транспортну пригоду.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Інцидент стався на одній з центральних вулиць обласного центру Чернігівщини вночі. Водій автомобіля "Renault FCT" здійснив наїзд на слідчого Чернігівського міського відділу УМВС, 1989 року народження, який оформлював дорожньо-транспортну пригоду.
Внаслідок пригоди слідчий отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Чернігівської міської лікарні №2.
Як уточнили у міському відділі міліції, чоловік зазнав серйозних травм і зараз перебуває у лікарні. За фактом аварії порушено кримінальну справу.
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