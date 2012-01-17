Уряд відклав обов'язкове встановлення паркоматів або автоматичних в’їзних-виїзних терміналів, які мають бути встановлені не пізніше 1 січня 2012 року (згідно з постановою №1342 від 2009 року), до 1 квітня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА, встановлення паркоматів відкладається через те, що Київ, Донецьк, Львів і Харків прийматимуть величезну кількість відвідувачів матчів футбольного чемпіонату, що створить додаткове навантаження на існуючу систему паркування автомобілів. Крім того, не всі міста мають достатньо розвинену сферу паркування, а оператори ринку часто не мають достатніх коштів для придбання і обслуговування паркомату чи терміналу.

«Введення паркоматів відкладається на один квартал - до 31 березня включно. А доти постанова уряду абсолютна чітко визначає діючий на сьогодні механізм оплати - придбання відповідного талона, а також через паркомати і в’їзні-виїзні термінали. Тобто, платити за паркування згідно з постановою необхідно тільки там, де вам видадуть касовий чек. Крім того, щоб запобігти будь-яким можливостям тіньового обороту коштів, з 1 червня придбання паркувального талона стане можливим лише в безготівковій формі », - повідомив міністр.

А.БЛИЗНЮК звернув увагу на те, що пункт 24 Правил паркування транспортних засобів, затверджених вищезгаданою постановою уряду, чітко зобов'язує саме оператора обладнати майданчики для паркування паркоматами і терміналами. Проте, за інформацією, що є у Мінрегіону, місцеві органи влади також поставилися до нововведення формально і не вжили необхідних заходів для широкого впровадження електронних пристроїв.

За даними Мінрегіону, в Україні на початок 2011 року з 3080 майданчиків для платного паркування лише 116 були обладнані паркувальними автоматами, а ще 32 – в’їзними-виїзними терміналами, що разом становить менш як 5% від загальної кількості. На початок 2011 року майданчиків для паркування, обладнаних паркувальними автоматами, найбільше було в Дніпропетровській області (62), Києві (30) і АР Крим (17). У більшості областей паркомати і в’їзні-виїзні термінали взагалі відсутні.

На сьогодні, за оцінкою міністерства, для устаткування всіх відведених майданчиків для платного паркування в Україні необхідно встановити близько 7 тисяч паркоматів. Ці пристрої виробляються вітчизняними виробниками в Києві, Львові та Кривому Розі, а їх вартість залежно від комплектації становить від 10 тис. 400 до 48 тис. 500 грн.