Помер автор Azurro і феномена італійської ”легкої музики” 70-х (фото)

У місті Віджевано (Vigevano) на 83-му році життя помер один з найзнаменитіших поетів-піснярів Італії Віто Паллавічіні (Vito Pallavicini), передає РІА "Новости" з посиланням на агентство АНСА.

Мабуть, найбільшим успіхом Паллавічіні стала пісня "Адзурро" (Azzuro), яку неповторно виконав Адріано Челентано.

"Адріано, мені прийшла божевільна ідея. Нам треба терміново зустрітися, я маю розповісти тобі про це особисто, - згадує сьогодні історичний телефонний дзвінок Челентано. - Ти не зможеш відмовитися. Ця пісня стане гімном всіх італійців, сказав тоді Паллавічіні. Так воно і вийшло".

Сьогодні на знак пошани до поета, текст цієї пісні передали на свої стрічки деякі італійські інформаційні агентства.

За своє довге життя він написав близько п`яти тисяч віршованих творів, 116 з яких стали відомими піснями. Багато з його пісень співала вся Італія, деякі з них в перекладі англійською облетіли весь світ.

Інший оглушливий успіх поета - пісня "Io che non vivo" була перекладена більш ніж 50 іноземними мовами і в англійській версії "You don`t have to say you love me" ввійшла до репертуару Елвіса Преслі.

Паллавічіні працював практично з усіма грандами італійської пісні: Міною, Аль Бано, Тото Кутуньо, Лучо Баттісті, Джанні Моранді. Багатьох років він був некоронованим королем Фестивалю в Сан-Ремо, який задає моду всій італійській поп-музиці.

"Віто був стовпом італійської легкої музики. Його геніальні пісні в 1960-1970-і роки визначали її розвиток. Коли я познайомився з ним, він був вже в зеніті слави, і мене вразило, наскільки він щиро простий в спілкуванні. Я ніколи його не забуду", - каже Аль Бано.

Останні роки життя Паллавічіні викладав віршування дітям в школах і ліцеях Віджевано. Коли його питали, чому він не бере участь у Фестивалі в Сан-Ремо, поет відповідав: "Стара повія не повертається в бордель, де колись її знали".