У Рівному маршрутка з дітьми зіткнулася з фурою: 7 загиблих

У Рівному при зіткненні мікроавтобуса та вантажівки 7 осіб загинули, 11 постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Сімох постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Рівне.

За даними МНС, зіткнення мікроавтобуса „Volkswagen”, який перевозив 18 пасажирів, та вантажного автомобіля „Renault” сталося сьогодні о 17.12 на 2 км західного під’їзду до м. Рівне, поблизу с. Велика Омеляна Рівненського району.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучені працівники МНС, МВС та карети «швидкої допомоги». Всього 45 осіб та 15 одиниць техніки.

Особовим складом МНС проведено роботу з вилучення постраждалих та загиблих з пошкодженого мікроавтобуса.

На місці події працює оперативна група Управління МНС у Рівненської області.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в цій маршрутці було 9 дітей.

За попередніми даними, маршрутка їхала з Тернопільської області до Рівного. На в`їзді до міста маршрутку занесло на слизькій дорозі і вона виїхала на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнулась з вантажівкою, що саме виїжджала з Рівного. Маршрутка була не рейсовою, а приватного підприємця.