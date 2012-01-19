У Керчі Субару на смерть збив 24-річного сержанта міліції

У Керчі співробітник патрульно-постової служби загинув у результаті наїзду легкового автомобіля.

Інцидент стався в нічний час на нерегульованому пішохідному переході, повідомляє Сектор зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Автомобіль «Субару» наїхав на 24-річного сержанта міліції, що переходив дорогу, о 22.30 17 січня.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті).