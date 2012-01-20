Водію «кривавої» маршрутки загрожує 12 років за дев'ять смертей

Водія, який був за кермом маршрутки, яка потрапила у страшне ДТП у Рівному, можуть посадити за грати на 12 років.

Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу, повідомляє ТСН.

Сам водій маршрутки перебуває у СІЗО. Слідчі з`ясовують, чи перевищував він дозволену швидкість.

Зазначимо, ДТП трапилося на повороті, дорога і справді була не очищеною, і була ожеледиця.

Втім, якщо слідчі доведуть, що водій маршрутки таки перевищував швидкість, за гратами він може провести 12 років.

Нагадаємо, ввечері четверга, 19 січня, у Рівному сталася жахлива ДТП - зіткнулись мікроавтобус Volkswagen, який перевозив 18 пасажирів, з них 9 дітей, та вантажівка Renault. Семеро пасажирів загинули на місці. Ще двоє померли у лікарні.