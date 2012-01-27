Міліція підібрала молдаванина та росіянку, які відморозили ноги

У Чернігівській області міліціонери врятували обморожених мандрівників, які отримали обмороження ніг.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

До Козелецької центральної районної лікарні з діагноз "відмороження ступнів ніг" госпіталізовано 30-річного громадянина Молдови та 28-річну росіянку. Вони подорожували автостопом з Москви до Кишинева, але молдовські прикордонники не впустили дівчину до країни без закордонного паспорта, і молоді люди вирішили повертатися назад. Уночі на трасі Е-95 їм не вдалося зупинити автомобіль. Мандрівники дісталися до селища Кіпті Козелецького району і вирішили переночувати у покинутому дворі. Селяни, котрі помітили незнайомців, зателефонували до міліції.

Слідчо-оперативна група доставила хлопця та дівчину до Козелецького райвідділу внутрішніх справ. Правоохоронці опитали іноземців і надали їм першу допомогу, а потім викликали "швидку", яка доставила їх до лікарні.