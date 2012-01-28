У Запорізькій області від переохолодження померла людина

14:06, 28 січня 2012
Разное
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8 з 9  постраждалих були напідпитку

У Запорізькій області за останні дні від переохолодження постраждали 9 чоловік, один помер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Миколу ЯРМОЩУКА, ці факти зафіксовано в Запоріжжі, Мелітополі, а також у Мелітопольському, Куйбишевському, Кам’янко-Дніпровському і Розовському районах області. Одна людина загинула в с. Водне Кам’янко-Дніпровського району.

При цьому вісім із дев`яти постраждалих від переохолодження перебували в стані алкогольного сп`яніння.

 

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