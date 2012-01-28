Настоятель погорілого Спасо-Преображенського собору підозрює підпал

Загоряння Спасо-Преображенського собору у Болграді Одеській області 26 січня могло статися через недбалість будівників - залишеного вночі без нагляду включеного електрообігрівача, яким сушили купол будівлі.

Таку попередню причину пожежі назвали УНІАН в Управлінні МВС в Одеській області, уточнивши, що «за даним фактом проводиться перевірка і встановлюється сума завданого пожежею збитку».

Проте у Центрі громадських зв`язків Управління МНС в Одеській області цей висновок не підтверджують. «Процес встановлення причини пожежі не швидкий. Для таких висновків фахівцям потрібний час», - відзначила помічник начальника управління Майя ГРИНЬКО.

Настоятель собору отець ВАСИЛЬ запевнив, що напередодні, 25 січня, сам закривав храм і переконався, що всі електроприлади були відключені від електромережі. На користь версії про підпал він також навів свідоцтва очевидців, які першими помітили пожежу: «Горів не лише купол храму, вогонь виривався і з-під даху центрального входу».

Найближчими днями очікується також оприлюднення висновків фахівців Управління охорони об`єктів культурної спадщини, які перевіряли у Болграді, наскільки законними були ремонтно-реставраційні роботи, що проводяться у храмі.

Як повідомляв УНІАН, Спасо-Преображенський кафедральний собор, що є пам`ятником архітектури національного значення, загорівся вранці 26 січня. Розповсюдженню вогню сприяла конструктивна особливість собору - дерев`яні штахети, а також поліетиленова плівка усередині собору, де проводилися реставраційні роботи. Повністю загасити пожежу вдалося лише наприкінці дня.

Ікони і предмети церковного вжитку, які можна було винести з собору, врятували військовослужбовці дислокованої у Болграді 12-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ВСУ.