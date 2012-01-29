Їсти сало не завадить ніякий мороз (додані фото)

У Полтаві відбулося 5-е, ювілейне свято сала.

Як передає кореспондент УНІАН, не зважаючи на лютий мороз, тисячі жителів міста прийшли на центральну вулицю, щоб поласувати продуктами з салом: салом в шоколаді, в шампанському, з родзинками і навіть суші-салом.

Гості свята із задоволенням спостерігали за конкурсами і концертними номерами на імпровізованій сцені, де полтавчани на швидкість їли лимони і цибулю, проводили добродійний аукціон, на якому продавали справжні твори мистецтва, зроблені з сала, - книги, футбольний м'яч, порося і т.д.

Гроші від проданих лотів підуть на потреби міського центру реабілітації дітей-інвалідів, запевнили організатори заходу.

Вперше свято сала в Полтаві відзначалося в 2008 році.

Фото Олега Журавльова / УНІАН