Kyiv Weekly відзначив ювілей збором коштів на користь притулку для тварин

Тижневик Kyiv Weekly відзначив ювілей благодійною акцією – збором коштів на користь притулку для тварин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі холдингу «Еволюшн Медіа», який уже 10 років видає англомовний Kyiv Weekly, під час прийому, що відбувся в Колонному залі імені Миколи Васильовича Лисенка Національної філармонії України, було проведено благодійну акцію на користь Гостомельського притулку для тварин. Її учасниками стали прибулі на урочистість бізнесмени, політики, представники громадськості, дипломатичного корпусу і просто читачі газети. Зібрані під час акції кошти генеральний директор «Еволюшн Медіа» Юлія ЛИТВИНОВА вручила керівникові притулку Асі СЕРПИНСЬКІЙ.

Усі десять років існування газета Kyiv Weekly була вікном, що відкриває Україну як для іноземців, які проживають у нашій країні, так і для читачів з багатьох країн світу. Під егідою видання проводилися різноманітні круглі столи, бізнес-форуми й інші заходи, які викликали інтерес у діловому й експертному співтоваристві. За словами Ю.ЛИТВИНОВОЇ, видання переходить до ще активнішого інформування своїх читачів про топ-події в Україні – до 10-річчя Kyiv Weekly на сайті газети відкрито у вільному доступі стрічку оригінальних англомовних новин.

У прес-службі відзначили, що збір коштів на користь притулку для тварин - це не перший захід, за допомогою якого видання декларує свою прихильність принципам соціальної відповідальності. У 2011 році стартував ініційований Kyiv Weekly проект «Зелене видавництво» - в його рамках здійснюється збір макулатури в офісах Києва для її подальшої переробки. За підсумками конкурсу Green Awards 2011 проект «Зелене видавництво» було визнано кращою екосоціальною ініціативою в Україні. Крім того, Kyiv Weekly, як і інші видання «Еволюшн Медіа», друкуються на папері, виготовленому із вторинної сировини.

***Англомовна газета Kyiv Weekly входить до холдингу «Еволюшн Медіа», який також є видавцем тижневиків «Коментарі:», Weekly.UA, інтернет-порталів Comments.ua, UGMK.info і агентства фотоінформації PHL.