У Криму замело маршрутку і дев'ять легковиків
18:32, 31 січня 2012Разное
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З двома десятками людей
Працівники МНС витягли маршрутне таксі і дев`ять легкових автомобілів із снігових заметів сьогодні в другій половині дня в центральній частині Криму.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.
Транспорт замело поблизу села Тимашівка Красногвардійського району.
У "маршрутці" і "легковиках" знаходилося близько двох з половиною десятків чоловік.
Крим уже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.
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