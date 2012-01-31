У Криму зіткнулися великі вантажівки: один водій загинув
Через погану видимість на дорозі
Дві хури зіткнулися сьогодні на півночі Криму через погану видимість на дорозі, що замітається снігом, один водій загинув, другий – дістав травми.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив помічник начальника кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.
«У районі села Предмосне Джанкойського району сталося практично лобове зіткнення двох великовантажних автомобілів: "Даф" і "Рено". Видимість на дорозі була дуже обмежена, погодні умови - несприятливі», - сказав В.ІВАНОВ.
В аварії загинув 51-річний водій вантажівки марки «Даф» - громадянин Грузії.
40-річний житель Криму, що був за кермом «Рено», госпіталізований.
Обидві машини дуже пошкоджено.
Крим уже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.