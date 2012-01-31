Через мороз і вітер неможливо прибрати ялинку

У Херсоні головна міська ялинка, відкриття якої відбулося 23 грудня 2011 року, цього року прикрашатиме місто довше, ніж це було в минулі роки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, причиною цього стало ускладнення погодних умов, через які виконання робіт із демонтажу пристроїв ілюмінацій неможливе за правилами техніки безпеки.

Планувалося, що фахівці фірми, яка монтувала святкову ілюмінацію на новорічне дерево, почнуть роботи з демонтажу з 25 січня, але їм завадили морози й сильний вітер.

Крім того, за словами директора МКП «Херсонміськсвітло» Олександра ТКАЧА, враховуючи 22-метрову висоту ялинки, для її демонтажу необхідне застосування спеціальної висотної автовежі, яка не може працювати при значних поривах вітру й в умовах поганої видимості.

«Херсонміськсвітло» разом із фахівцями фірми розбиратимуть ялинкові прикраси протягом цього тижня.

30 січня розпочато відповідні роботи на нижніх ярусах споруди. Повний демонтаж ялинки буде проведено за сприятливих погодних умов.