10 років дали водію, через якого загинули 2 дівчат, а одна стала інвалідом

У Донецьку до 10 років ув’язнення засуджений 22-річний водій - винуватець ДТП, в якій загинули двоє дівчат.

Про це сьогодні повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні нагадали, що рік тому, 22 січня 2011 року в місті Донецьку сталася аварія за участю автомобілів ВАЗ-21140 і Tоyota. Внаслідок ДТП двоє дівчат, які знаходилися в салоні іномарки, загинули на місці. Ще четверо людей було тяжко травмовано, одна з дівчат стала інвалідом 3 групи.

Слідством було встановлено, що винуватець аварії, 22-річний водій ВАЗ-21140, в момент зіткнення не знаходився під впливом алкогольного чи наркотичного сп`яніння. Причиною ДТП стала його фатальна неуважність і зухвале ігнорування плавил дорожнього руху.

Суд визнав водія винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України і засудив до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Крім того, згідно з вироком, йому належить виплатити майже 350 тис. грн. матеріальних збитків. Також суд визначив відшкодувати і моральну збиток шкоду потерпілих - в цілому понад 800 тис. грн.

За словами начальника відділу участі прокурорів у розгляді справ апеляційним судом Донецької області Фелікса КАШАРСЬКОГО, «апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції в частині строків позбавлення волі, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди; 10 років – це найбільш суворе покарання, передбачене статтею, за якою засуджений винуватець ДТП».