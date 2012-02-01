Киянин власноруч збудував венеціанську гондолу

38-річний киянин Ігор Максименко понад рік будував венеціанську гондолу. На її спорудження пішло 400 кг дерева і відро цвяхів.

Човен має 11 м завдовжки й уміщує шістьох пасажирів. “Креслення шукав в інтернеті. Знайшов макет королівської гондоліни, на якій каталися 200 років тому. Спочатку зробив каркас із поперечних дощок, потім обшив, покрив лаком і прикрасив візерунками…”

Першими майстер покатав синів Ігоря і Максима, дружину Галю, на честь якої назвав своє творіння.

Ігор Максименко каже, після відвідин Венеції, де він показав фото своєї роботи майстрам, його навіть запросили на роботу.

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