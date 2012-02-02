Кобзон приїде до США з ансамблем пісні й танцю Внутрішніх військ

Російський співак і депутат Йосип Кобзон має намір привезти з собою на плановані прощальні гастролі в США сотню артистів Академічного ансамблю пісні й танцю внутрішніх військ МВС Росії під керуванням Віктора Єлісєєва, повідомив на прес-конференції в Нью-Йорку один з організаторів туру продюсер Лев Трахтенберг.



Щоправда, зауважує РІА "Новости", поки видача візи Кобзону, замороженої протягом останніх 18 років без офіційних роз'яснень, залишається під запитанням. Співбесіду про цілі в'їзду посольство США призначило на 15 березня.



"Після багаторічної перерви, пов'язаної з небажанням влади США видати мені і моїй дружині Неллі візи в Америку, я знову намагаюся добитися справедливості у вирішенні мого питання. Це моя остання спроба. На жаль, вік не дозволяє мені чекати позитивної відповіді до безкінечності", - йдеться в оприлюдненому зверненні 74-річного народного артиста СРСР, Росії, України.



У 1995 році держдепартамент анулював багаторазову в'їзну візу Кобзону, аргументуючи це можливою причетністю співака до "незаконних операцій з підконтрольними препаратів". Як зазначають організатори гастролей, "неофіційною причиною такого рішення називають можливі зв'язки співака з російськими організованими злочинними угрупованнями".