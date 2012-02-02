Чоловік, намагаючись зекономити, обморозився у власній хаті
14:31, 02 лютого 2012Разное
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Забрали до лікарні
У Черкаській області 43-річний чоловік обморозив руки і ноги у власній хаті, намагаючись зекономити на опаленні.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, зокрема, вчора, 1 лютого, до травматологічного відділення Звенигородської райлікарні із діагнозом “обмороження верхніх та нижніх кінцівок” було госпіталізовано жителя села Попівка Звенигородського району.
Чоловік проживав один, і, за словами сусідів, будинок, у якому мешкав, майже не опалював, намагаючись заощадити на опаленні.
Наразі з’ясовуються усі обставини даної події. Стан постраждалого задовільний.
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