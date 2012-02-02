Викрали золоті самородки

Золоті самородки вартістю в 3 млн. дол. викрадено в місті Юрека (штат Каліфорнія).

Вони становлять велику історичну цінність, оскільки були видобуті під час золотої лихоманки (1848-1855), повідомила міська поліція, передає ІТАР-ТАРС.

Самородки разом з іншими експонатами були представлені на невеликій виставці, розгорнутій у будівлі місцевого суду. Вночі туди проникли двоє зловмисників, які розбили виставковий стенд і викрали найцінніші експонати. Сигналізація стенду не спрацювала, уточнила офіційний представник поліції Еллісон ДЖАННІНІ.

"Ці злодії вкрали не лише золото, що належить населенню нашого округу, але вломилися до суду і викрали частину нашої історії", - підкреслив шериф Джон ЛОПІ. Він пообіцяв, що органи правопорядку "не заспокояться", доки не знайдуть злочинців і не змусять їх понести заслужене покарання.

Самородки були подаровані міській владі старателями, які працювали на копальнях в Юреку в 1851 році. Їх колекція вважалася однією з найбільших у Каліфорнії і виставлялася під час всесвітнього ярмарку в Сан-Франциско в 1939 році.