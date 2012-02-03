У Києві горіли склади будівельних матеріалів
19:58, 03 лютого 2012Разное
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Причини пожежі з`ясовують
Сьогодні близько 11.50 у Дніпровському районі Києва, на вул. Регенераторній, 4, у складському приміщенні ТОВ «Новітні технології» виникла пожежа.
Як повідомляє прес-служба МНС, орієнтовна площа займання – 600 кв. м.
За попередніми даними, горіли будівельні матеріали. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління МНС у Києві. Пожежа була ліквідована о 13.07. Загиблих і травмованих немає.
Причини пожежі з`ясовуються.
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