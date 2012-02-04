ДАІ радить водіям утриматися

Державтоінспекція рекомендує водіям з невеликим стажем керування утриматися від поїздок, а тим, хто виїхав бути максимально уважними та обережними за кермом у зв’язку з ускладненням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Як нагадали в ДАІ, 4 та 5 лютого в Україні, крім східних, Дніпропетровської областей, Криму та Приазов`я, очікуються сніг та хуртовини, у західних, північних та Вінницькій областях місцями сильний сніг, на дорогах ожеледиця.

В зв’язку з чим, Державтоінспекція вкотре нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. В умовах снігопаду необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. «Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово, а при зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію», - радить ДАІ водіям.