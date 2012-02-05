У Севастополі маршрутка протаранила тролейбус
12:42, 05 лютого 2012Разное
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Водій саме протирав ганчіркою скло
У Севастополі маршрутка врізалася в тролейбус. За словами очевидців, багато людей постраждали.
ДТП сталася на вулиці Дмитра Ульянова, повідомили користувачі міського форуму.
"Була одним з пасажирів "Богдан" ... начебто всі живі, але постраждалих багато ... сама відбулася забиттям ноги", - написала постраждала в аварії.
Вона розповіла, що під час руху водій протирав ганчіркою скло і під час цього влетів у тролейбус.
За словами місцевих, всередині салону маршрутки відірвані поручні, розбита кабіна водія.
"Удар був сильний. Тролейбусу ж, як завжди в таких ситуаціях, "попадає" менше через габарити і якість збірки", - вважає свідок події.
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