ДАІ просить утриматися від поїздок через гірські перевали

21:54, 05 лютого 2012
Разное
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Зараз це вкрай небезпечно

Державтоінспекція Закарпатської області у зв’язку із погіршенням погодних умов попереджає водіїв великогабаритних транспортних засобів та пасажирських автобусів про технічну неможливість руху без ланцюгів протиковзання через Латірський перевал (автодорога державного значення М-06 Київ – Чоп).

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ МВС України, у місцях, де рух автотранспорту ускладнено, наряди Державтоінспекції здійснюють посилений нагляд за дорожнім рухом та готові негайно надати допомогу усім, хто її потребує, цілодобово працює номер гарячої лінії ДАІ (03122) 3-22-86.

При цьому ДАІ закликає водіїв по можливості утриматися від поїздок через гірські перевали, адже за даних погодних умов це вкрай небезпечно.

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