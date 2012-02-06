У Білорусі мікроавтобус з українцями врізався в хуру: є жертви
09:49, 06 лютого 2012Разное
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Одна з причин - погана погода
У Білорусі, в Толочинському районі Вітебської області мікроавтобус, в якому знаходилися громадяни України, врізався в хуру.
Як повідомили УНІАН в УДАІ МВС Білорусі, «водій мікроавтобуса Mercedes Vito на високій швидкості врізався у вантажівку. У ДТП 2 людей загинуло, ще 5 дістали поранення».
Однією з причин аварії називають погані погодні умови.
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