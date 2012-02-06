У Білорусі мікроавтобус з українцями врізався в хуру: є жертви

09:49, 06 лютого 2012
Разное
2403 0

Одна з причин - погана погода

У Білорусі, в Толочинському районі Вітебської області мікроавтобус, в якому знаходилися громадяни України, врізався в хуру.

Як повідомили УНІАН в УДАІ МВС Білорусі, «водій мікроавтобуса Mercedes Vito на високій швидкості врізався у вантажівку. У ДТП 2 людей загинуло, ще 5 дістали поранення».

Однією з причин аварії називають погані погодні умови.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter