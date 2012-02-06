У ДТП потрапила вся сім'я: загинув 8-річний хлопчик
14:41, 06 лютого 2012Разное
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Трагедія на Хмельниччині
Вчора у Хмельницькій області на автошляху Стрий – Тернопіль – Кіровоград - Знам’янка у ДТП загинув 8-річний хлопчик, пасажир автомобіля Opel.
Як повідомили УНІАН в УДАІ УМВС в області, аварія сталася за участю автомобілів Opel Vivaro та ГАЗ-5312.
Внаслідок ДТП травмовано батьків загиблого хлопчика та його 9-річну сестру, а також водія і пасажира автомобіля ГАЗ.
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