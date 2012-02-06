У Севастополі автобус врізався у стовп: 10 поранених

У Севастополі 10 чоловік одержали травми в результаті наїзду автобуса на стовп на слизькій дорозі.

Аварія сталася 5 лютого, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі ДАІ України.

«Водій "Мерседесу" не врахував дорожню обстановку - ожеледь, не впорався з управлінням і виїхав за межі проїжджої частини, де зробив наїзд на електроопору. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса одержали тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

За фактом аварії ведеться слідство.