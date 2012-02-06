У Севастополі автобус врізався у стовп: 10 поранених
18:53, 06 лютого 2012Разное
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Ведеться слідство
У Севастополі 10 чоловік одержали травми в результаті наїзду автобуса на стовп на слизькій дорозі.
Аварія сталася 5 лютого, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі ДАІ України.
«Водій "Мерседесу" не врахував дорожню обстановку - ожеледь, не впорався з управлінням і виїхав за межі проїжджої частини, де зробив наїзд на електроопору. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса одержали тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.
За фактом аварії ведеться слідство.
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