Італійські карабінери забрали в української пари 6-річну доньку

Карабінери забрали в української пари 6-річну доньку, яку вони залишили в припаркованому автомобілі Fiat біля супермаркету в італійському місті Афрагола.

Як повідомляє ТСН, 26-річна Анна ЦОАРУ та її 29-річний чоловік Валерій СІДЕНКО відправилися за покупками в торговий центр, а свою 6-річну дівчинку закрили саму в машині.

Дівчинка через холод і переляк почала відчайдушно плакати, на що звернули увагу перехожі, які й викликали карабінерів. Представники правоохоронних органів визволили дитину з машини, закутали її в ковдру.

Батьки дівчинки повернулися через півгодини після пригоди і були вельми здивовані таким галасом. Карабінери заарештували пару, а дівчинку за рішенням суду у справах неповнолітніх Неаполя тимчасово передали в сімейний будинок.

Зараз українці очікують, який вердикт винесе їм італійський суд.