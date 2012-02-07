Кожен третій хоче вивчити іноземну мову (опитування)

Майже 32% українців цього року поставили собі за головну мету вивчити іноземну мову.

Про це свідчать результати опитування інтернет-користувачів, проведеного Лабораторією “Зроби себе сам”, яка діє в інформаційному агентстві УНІАН.

Згідно з результатами опитування, 31,7% респондентів планують цього року вивчити іноземну мову.

17,1% респондентів своїм основним завданням на 2012 рік вважають пошук нової роботи, 14,6% сподіваються знайти кохану людину, 9,8% опитаних здійснять мандрівку до іншої країни, 7,3% націлені на те, аби позбавитися від шкідливої звички. Водночас, така ж кількість опитаних цього року планує виправитися та більше часу приділяти друзям і сім’ї.

По 4,9% планують стати більш пунктуальними та дотримуватися розпорядку дня.

І лише 2,4% опитаних планують удосконалити свої спортивні вміння, навчившись плавати або ж кататися на велосипеді.

Водночас, ніхто з опитаних не ставить собі за ціль цього року завести домашню тварину.