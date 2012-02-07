На трасі Київ-Одеса після зіткнення з Daewoo загорівся BMW
10:37, 07 лютого 2012Разное
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Один загиблий, четверо поранених
У ДТП на Київщині одна людина загинула, четверо отримали травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ МВС України, близько опівночі, на 67 км автодороги Київ – Одеса, в смт Гребінки Васильківського району Київської області, водій автомобіля «Daewoo nexia» під час виїзду з території АЗС на головну дорогу не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з автомобілем «BMW-520», після чого останній загорівся.
Внаслідок ДТП водій автомобіля «Daewoo» загинув на місці пригоди, а водій та двоє пасажирів автомобіля «BMW» отримали тілесні ушкодження. Пізніше за медичної допомогою звернулася ще одна пасажирка «BMW».
Триває слідство.
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