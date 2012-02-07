На трасі Київ-Одеса після зіткнення з Daewoo загорівся BMW

У ДТП на Київщині одна людина загинула, четверо отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ МВС України, близько опівночі, на 67 км автодороги Київ – Одеса, в смт Гребінки Васильківського району Київської області, водій автомобіля «Daewoo nexia» під час виїзду з території АЗС на головну дорогу не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з автомобілем «BMW-520», після чого останній загорівся.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Daewoo» загинув на місці пригоди, а водій та двоє пасажирів автомобіля «BMW» отримали тілесні ушкодження. Пізніше за медичної допомогою звернулася ще одна пасажирка «BMW».

Триває слідство.